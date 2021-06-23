Июньская жара поставила рекорд за всю историю метеонаблюдений в Петербурге

Июньская жара поставила рекорд за всю историю метеонаблюдений в Петербурге
В Петербурге - аномальная жара. Фото: GazetaSPB/Валентин Егоршин

Петербургская жара 23 июня побила не только рекорд 1917 года, но и абсолютный максимум июня за всю историю метеонаблюдений в Северной столице.

Сегодня уличные термометры в Петербурге показали отметку в +34,7 градуса. Жара побила рекорд 23 июня 1917 года, когда температура воздуха достигла +30,7 градуса. Этот рекорд стал пятым подряд для города.

Как сообщил главный городской синоптик Александр Колесов, сегодня Петербург поставил и абсолютный максимум для июня. До этого рекордная июньская жара была зафиксирована 15 июня 1998 года, когда жители города изнывали от жары в +34,6 градуса, передает телеканал «Санкт-Петербург»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал, когда станет прохладнее. По его данным, жара выше +30 градусов закончится в четверг, 24 июня.

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