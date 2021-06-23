На проспекте Просвещения загорелась трехкомнатная квартира

В Калининском районе Петербурга случился квартирный пожар. На месте происшествия работали 12 спасателей.

Об этом сообщает главное управление МЧС по городу. По информации ведомства, оперативные службы получили сообщение о пожаре в 15 часов 38 минут. Все случилось на проспекте Просвещения, дом 76/1.

Возгорание произошло в трехкомнатной квартире. В одной из комнат выгорела обстановка на площади четыре квадратных метра. На борьбу с огнем направили 12 человек личного состава и три единицы техники. Пожар потушили ровно за 20 минут.

«Сведения о пострадавших уточняются», — отметили в МЧС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Огородном переулке загорелся автомобиль, который чуть не взорвался. Кажется, в результате инцидента никто не пострадал.