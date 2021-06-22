В Огородном переулке загорелся автомобиль, который чуть не взорвался

В пожаре, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В пожаре, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На пожар обратили внимание дети, которые обратились за помощью к взрослым.

В Кировском районе сегодня вечером, 22 июня, загорелся легковой автомобиль. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось в Огородном переулке. Там по непонятной причине вспыхнула старая легковушка. Дети, гулявшие во дворе, обратили внимание на происходящее и привлекли к решению проблемы взрослых. Свидетели отмечают, что машина могла бы взорваться, если бы ее вовремя не потушили.

Кажется, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на проспекте Стачек потушили грузовой поезд. Сведения о пострадавших не поступали. Подробности произошедшего не приводятся.