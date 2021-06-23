Абсолютный максимум июня: воздух в Петербурге прогрелся до +35,5 градуса

Абсолютный максимум июня: воздух в Петербурге прогрелся до +35,5 градуса
Июнь выдался аномально жарким. Фото: Pixabay

Аномальная жара в Петербурге бьет все рекорды вот уже пятый день подряд. Сегодня, 23 июня, зафиксирован не только температурный рекорд для этого дня, но и абсолютный максимум первого месяца лета.

Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, в 15 часов дня термометры в городе на Неве показали +35,5 градуса. Сегодняшние показатели перекрыли абсолютный максимум июля за всю историю метеонаблюдений, державшийся с 15 июня 1998 года. Тогда жители города изнывали от жары в +34,6 градуса.

Синоптик добавил, что температура воздуха сегодня может подняться еще выше. Точное значение нового рекордного максимума станет известно после 21 часа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал, когда станет прохладнее.

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