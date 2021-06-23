В Ленобласти родителям тройняшек выплатят 3 млн рублей

Родители тройняшек, четверняшек и так далее получат по 3 миллиона рублей на приобретение жилья. Фото: pixabay

Родители тройняшек, четверняшек и так далее получат по 3 миллиона рублей на приобретение жилья. Фото: pixabay

В Ленинградской области назначили новые пособия для родителей тройняшек, четверняшек и более.

Сегодня, 23 июня, депутаты областного ЗакСобрания внесли изменения в Социальный кодекс региона. Теперь поддержку от Ленобласти при рождении одновременно трех и более детей будут получать все семьи, вне зависимости от уровня дохода.

Согласно новым правилам, родители тройняшек, четверняшек и так далее получат по 3 миллиона рублей на приобретение жилья, а также по 100 тысяч рублей на каждого из новорожденных.

На пособия на жилье Ленобласть выделила 21 млн рублей, а на выплату за каждого ребенка — 2,1 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что семьи с детьми получат льготы на билеты в поезда по России. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.