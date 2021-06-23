На Коллонтай у парадной обнаружили искалеченное тело

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

В Невском районе сегодня, 23 июня, у многоквартирного жилого дома обнаружили искалеченных труп. Об этом пишет «Мегаполис», ссылаясь на собственные источники.

Тело нашли на улице Коллонтай у одного из подъездов. Непонятно, что стало причиной происшествия, но полученные травмы говорят о падении с большой высоты. На место приезжали сотрудники правоохранительных органов, накрывшие тело. Они выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге и Ленобласти за сутки из окон выпали двое детей: в инцидентах разбираются правоохранители.