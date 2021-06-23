На Бассейной пожарные тушили однушку: кажется, никто не пострадал

На Бассейной пожарные тушили однушку: кажется, никто не пострадал
В пожаре никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В ликвидации возгорания приняли участие 12 человек.

В Московском районе сегодня вечером, 23 июня, произошел пожар в однокомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на улице Бассейной. Там в однушке по непонятной причине загорелась обстановка в коридоре. Огонь успел охватить 1,5 квадратных метра. На данный момент возгорание уже ликвидировано – в процессе участвовали 12 пожарных и три единицы техники. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков заверил, что в России не обсуждают введение нового локдауна.

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