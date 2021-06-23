У ЖК «Цветной город» авария с участием такси

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

В Красногвардейском районе сегодня вечером, 23 июня, произошла авария с участием такси. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось недалеко от ЖК «Цветной город». Там по непонятной причине столкнулись два легковых автомобиля, один из них – это такси. Обстоятельства происшествия только предстоит выяснить.

Данные о пострадавших не поступали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на трассе «Скандинавия» длиннющая пробка из-за аварии с участием военного тягача. Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.