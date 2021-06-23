На трассе «Скандинавия» длиннющая пробка из-за аварии с участием военного тягача

На трассе «Скандинавия» длиннющая пробка из-за аварии с участием военного тягача
В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: скриншот Telegram-канал Online47

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

На трассе «Скандинавия» сегодня вечером, 23 июня, произошла авария с участием двух машин. В результате образовался затор и пробка на несколько десятков километров. Об этом рассказали читатели Online47.

Известно, что движение стоит в обе стороны. Дело в том, что на трассе столкнулись военный тягач и внедорожник – непонятно, при каких обстоятельствах произошла авария.

«Пробка растянулась уже на несколько десятков километров. Видимо, будет долго идти, потому что ждут военную полицию»,

– пишут читатели.

По предварительным данным, в инциденте никто не пострадал и все отделались легким испугом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на перекрестке Богатырского и Сизова загорелся «перевертыш».

дтп новости СПб скандинавия


 

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