На трассе «Скандинавия» длиннющая пробка из-за аварии с участием военного тягача

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: скриншот Telegram-канал Online47

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: скриншот Telegram-канал Online47

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

На трассе «Скандинавия» сегодня вечером, 23 июня, произошла авария с участием двух машин. В результате образовался затор и пробка на несколько десятков километров. Об этом рассказали читатели Online47.

Известно, что движение стоит в обе стороны. Дело в том, что на трассе столкнулись военный тягач и внедорожник – непонятно, при каких обстоятельствах произошла авария.

«Пробка растянулась уже на несколько десятков километров. Видимо, будет долго идти, потому что ждут военную полицию»,

– пишут читатели.

По предварительным данным, в инциденте никто не пострадал и все отделались легким испугом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на перекрестке Богатырского и Сизова загорелся «перевертыш».