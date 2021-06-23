На перекрестке Богатырского и Сизова загорелся «перевертыш»

В Приморском районе на пересечении двух проспектов случился автомобильный пожар: иномарка загорелась после того, как перевернулась на крышу.

Очевидцы рассказали в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что авария случилась на перекрестке Богатырского и Сизова проспектов. Дорогу не поделили два автомобиля. В результате столкновения черная легковушка перевернулась на крышу, а после загорелась.

Свидетели ДТП рассказали, что пожар уже потушили, на месте происшествия работают экстренные службы.

«При левом повороте таксист «Ситимобил» решил повернуть налево не с крайнего левого ряда, а с ряда правее. На встречке поворачивал налево автобус, который ограничивал видимость», — рассказал очевидец.

О пострадавших информации нет. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Большевиков Mercedes влетел в щит.