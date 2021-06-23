На проспекте Большевиков Mercedes влетел в щит

На проспекте Большевиков Mercedes влетел в щит
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Утром 23 июня в Невском районе Mercedes въехал в щит «Роснефти».

Дорожный инцидент произошел на проспекте Большевиков.

По словам очевидцев, иномарка влетела в щит с ценами на бензин «Роснефти». «Видимо загляделся», — предположили пользователи Сети.

На место происшествия прибыла скорая. Попавшая в аварию иномарка засыпала осколками проезжую часть. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге сегодня утром заторы на дорогах достигли 5 баллов. Горожане проводят начало рабочей недели в пробках.

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