На проспекте Большевиков Mercedes влетел в щит

Утром 23 июня в Невском районе Mercedes въехал в щит «Роснефти».
Дорожный инцидент произошел на проспекте Большевиков.
По словам очевидцев, иномарка влетела в щит с ценами на бензин «Роснефти». «Видимо загляделся», — предположили пользователи Сети.
На место происшествия прибыла скорая. Попавшая в аварию иномарка засыпала осколками проезжую часть. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге сегодня утром заторы на дорогах достигли 5 баллов. Горожане проводят начало рабочей недели в пробках.