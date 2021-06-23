Стало известно, как себя чувствует певица МакSим

Стало известно, как себя чувствует певица МакSим
Максим снова угодила в больницу. Фото: https://www.instagram.com/maksimartist/

Артистка все еще находится в состоянии искусственной комы.

Певица МакSим все еще находится в состоянии искусственной комы. Таким новостями делится пиар-менеджер артистки Яна Богушевская в разговоре со «СтарХит».

Известно, что врачи оценивают состояние певицы как стабильное – это значит, что нет ни ухудшений, ни улучшений. При этом специалистам удалось сбить температуру до нормальных показателей. Выводить МакSим из сна начнут только тогда, когда все показатели будут удовлетворять врачей.

Напоминаем, что певицу госпитализировали 16 июня после концерта в Казани. У нее была высокая температура: врачи диагностировали пневмонию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что менеджер МакSим угодила в больницу вслед за певицей.

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