В Петербурге могут появиться COVID-free зоны

В такие места будут пускать только тех, кто сделал прививку от коронавируса.

Власти Санкт-Петербурга размышляют над появление зон, свободных от коронавируса. Это могут быть бизнес-площадки или рестораны, в которые смогут попасть только те горожане, которые сделали прививку от коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала начальник управления развития инфраструктуры комитета по промышленной политике Петербурга Анна Сильницкая.

Она отметила, что в Петербурге внимательно наблюдают за действиями столичных властей. Вполне возможно, что опыт будет перенят.

«Мы по темпу от Москвы отстаем, поэтому у нас есть запас времени, чтобы с холодной головой подойти»,

— сказала она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге свободны чуть больше 10% инфекционных коек.