Из Пулково вовремя не вылетит четыре самолета

В четверг, 24 июня, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются авиарейсы. Всего с вылетом опаздывают четыре самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Перми, Томска, Антальи, Анапы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Задерживается рейс DP 569 до Перми. Рейс обслуживает авиакомпания «Победа». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 00:40, однако время вылета сдвинули.

Также с опозданием вылетит рейс авиакомпании «Северный ветер» до Томска. Воздушное судно должно было взлететь в 00:55.

Кроме того, пассажирам, собирающимся в Анталью рейсом FV 5663 05:15 и рейсом FV 5919 в Анапу в 15:30 тоже придется проявить терпение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что курительные комнаты в Пулково появятся уже к летнему сезону. Их будет по одной или две на каждую «стерильную» зону, пока что проект находится на стадии разработки. Пока что курить петербуржцы и гости города могут в 15 метрах от входа в аэропорт.