В Петербурге тесты на коронавирус сдали 40 874 человека

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавирусной инфекции. За минувшие сутки обследование на коронавирус прошли 40 874 человека.
Об этом стало известно сегодня, 24 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 22 425 раза. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.
Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что примерно половина россиян поддержали обязательную вакцинацию от коронавируса.