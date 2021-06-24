Под Петербургом почти час тушили хозяйственные постройки на 50 «квадратах»

В Ломоносовском районе Ленобласти под утро 24 июня случился пожар. Пожарные и спасатели справились с возгоранием почти за час.

Как сообщает областное управление МЧС, о пожаре в Виллозском городском поселении стало известно в 4:57. Очевидцы вызвали экстренные службы.

К месту происшествия для тушения возгорания направили дежурные смены 134 пожарной части противопожарной службы Ленобласти и 39 пожарно-спасательной части Петербурга. Всего на месте работали восемь человек и две единицы техники.

Там горели хозяйственные постройки на общей площади 50 квадратных метров. В 5:50 пожар потушили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что только к утру удалось потушить ангар в деревне Тярлево. Отмечается, что горела кровля на площади 400 квадратных метров.