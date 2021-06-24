В Петербурге в Пушкинском районе города наконец удалось потушить пожар.
По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 24 июня в 07:41 спасатели ликвидировали возгорание в Пушкинском районе в деревне Тярлево на Московском шоссе дома 132.
Напомним, что по данному адресу горел ангар. Он был размером 20х90 метров.
Отмечается, что горела кровля на площади 400 квадратных метров.
Сигнал о пожаре поступил в 23 июня в 18:13.
При этом, информации о пострадавших не поступало.
Сообщается, что для тушения возгорания пришлось привлечь от МЧС пять единиц техники и 22 человека личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области на 20% сократилось число лесных пожаров.
Также в Gazeta.SPb.ru сообщалось, что площадь пожара в ангаре в Металлострое достигла 750 квадратных метров.