Только к утру удалось потушить ангар в деревне Тярлево

Только к утру удалось потушить ангар в деревне Тярлево
Пожар в Тярлево потушили. Фото: pixabay

В Петербурге в Пушкинском районе города наконец удалось потушить пожар.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 24 июня в 07:41 спасатели ликвидировали возгорание в Пушкинском районе в деревне Тярлево на Московском шоссе дома 132.

Напомним, что по данному адресу горел ангар. Он был размером 20х90 метров.

Отмечается, что горела кровля на площади 400 квадратных метров.

Сигнал о пожаре поступил в 23 июня в 18:13.

При этом, информации о пострадавших не поступало.

Сообщается, что для тушения возгорания пришлось привлечь от МЧС пять единиц техники и 22 человека личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области на 20% сократилось число лесных пожаров.

Также в Gazeta.SPb.ru сообщалось, что площадь пожара в ангаре в Металлострое достигла 750 квадратных метров.

новости СПб пожар происшествие тярлево


 

Новости партнеров
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Только к утру удалось потушить ангар в деревне Тярлево
Специалист предсказал максимальное укрепление рубля
В деревне Тярлево Пушкинского района горит кровля на площади 400 ...
15 человек и 44 минуты: спасатели тушили гараж и сарай в Красносельском районе
Рядом с «Невской мануфактурой» произошел пожар
Из Пулково вовремя не вылетит три самолета
Во Всеволожском районе на подстанции случилось возгорание
В Москве разыграли пять первых автомобилей среди привитых от коронавируса