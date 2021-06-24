Только к утру удалось потушить ангар в деревне Тярлево

В Петербурге в Пушкинском районе города наконец удалось потушить пожар.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 24 июня в 07:41 спасатели ликвидировали возгорание в Пушкинском районе в деревне Тярлево на Московском шоссе дома 132.

Напомним, что по данному адресу горел ангар. Он был размером 20х90 метров.

Отмечается, что горела кровля на площади 400 квадратных метров.

Сигнал о пожаре поступил в 23 июня в 18:13.

При этом, информации о пострадавших не поступало.

Сообщается, что для тушения возгорания пришлось привлечь от МЧС пять единиц техники и 22 человека личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области на 20% сократилось число лесных пожаров.

Также в Gazeta.SPb.ru сообщалось, что площадь пожара в ангаре в Металлострое достигла 750 квадратных метров.