В Петербурге аномальная жара стала причиной пустых полок с вентиляторами

В Петербурге аномальная жара стала причиной пустых полок с вентиляторами
Жара в Петербурге повысила спрос на вентиляторы. Фото: Pixabay

В Северной столице резко вырос спрос на вентиляторы. Все бюджетные модели в магазинах быстро закончились.

Аномальная жара в Петербурге стала причиной повышенного спроса на вентиляторы. В Сети горожане только и вторят, что отыскать устройство, стоимость которого ниже трех тысяч рублей, в магазинах уже практически нельзя.

Так, за последние «спасатели» отчаявшиеся и усталые от жары петербуржцы чуть ли не устраивают драки. С такими проблемами жители столкнулись в магазинах DNS, Леруа Мерлен и некоторых других.

Отмечается, что бюджетные вентиляторы все так же доступны к заказу в интернет-магазинах. Но срок доставки варьируется примерно от 3 до 4 дней. При этом температура в квартирах и офисах зачастую не позволяет горожанам ждать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июньская жара поставила рекорд за всю историю метеонаблюдений в Петербурге.

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