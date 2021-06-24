В Колпино ВАЗ не вошел в поворот и влетел в столб

В Колпинском районе водитель отечественной легковушки потерял управление и слетел с дороги, врезавшись в опору наружного освещения.

Кадры с места происшествия появились в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все произошло утром 24 июня на Рубежном шоссе в Колпино. ДТП устроил автомобиль ВАЗ 2115.

Водитель «Лады» не справился с управлением на повороте и вылетел с проезжей части. Машина снесла несколько ограждений и остановилась только врезавшись в столб. Судя ролику, легковушка еще и потеряла одно колесо.

Никто не пострадал. Водитель стоит рядом со своим авто, к нему подъехали приятели. Экстренных служб на месте пока не видно.

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