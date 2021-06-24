Цыган обменял пожилому петербуржцу 180 тысяч рублей на доллары «банка приколов»

Цыган обменял пожилому петербуржцу 180 тысяч рублей на доллары &#171;банка приколов&#187;
Подозреваемый задержан. Фото: ГУ МВД по СПб

Петербургская полиция задержала представителя кочевого народа, который обменял доверчивому пенсионеру рубли на фальшивые доллары.

Об этом сообщили в городском главке МВД. На прошлой неделе в полицию обратился 81-летний пенсионер. С его слов, он стал жертвой мошенника, с которым познакомился на улице.

Выяснилось, что 17 июня у дома №8 по улице Адмирала Трибуца к нему подошел неизвестный и начал рассказывать о своей нелегкой судьбе. Мужчина попросил пенсионера обменять ему доллары на рубли, чтобы тот смог поскорее уехать на родину.

Пожилой мужчина, растрогавшись судьбой незнакомца, передал мужчине 180 тысяч рублей и взамен получил доллары. Уже дома пенсионер выяснил, что это купюры банка приколов.

Открыто уголовное дело о мошенничестве. Накануне подозреваемого задержали в садоводстве «Разлив» в Курортном районе. Им оказался 35-летний цыган, приехавший в город из Волгограда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вор оставил квартиру художницы в Петербурге без золотых колец и браслетов.

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