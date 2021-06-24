Вор оставил квартиру художницы в Петербурге без золотых колец и браслетов

В Петербурге полиция разыскивает домушника, обчистившего квартиру местной жительницы в Кировском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне вечеров 39-летний художница ООО «Ластлелевейл» заявила в полицию о квартирной краже. Кто-то украл из ее квартиры на улице Солдата Корзуна, 7 золотые украшения.

Неизвестный проник в трехкомнатную квартиру, повредив замок входной двери. Его добычей стали золотая цепочка, золотой кулон с Николаем угодником, два золотых кольца с фианитами и два золотых браслета.

Полиция в квартире изъяла отпечатки пальцев, следы обуви и замок со следами взлома. Открыто уголовное дело о краже.

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