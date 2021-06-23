В Ленобласти ночного дрифтера на «Ауди» могут лишить водительских прав

В Ленобласти ночного дрифтера на &#171;Ауди&#187; могут лишить водительских прав
Жителя Луги задержали за ночной дрифт. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Луге водителя иномарки «Ауди» привлекли к административной ответственности за дрифт посреди ночи.

Как сообщили в пресс-службе главка МВД по Ленобласти, сотрудники ГИБДД засекли ночного дрифтера по записям с камер видеонаблюдения. Он устроил опасные гонки в ночь на 19 июня на проспекте Кирова.

Жителя Луги задержали за ночной дрифт. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Личность водителя быстро установили. Это 25-летний местный житель, который в прошлом имел судимость за кражу. Свой автомобиль «Ауди» он приобрел совсем недавно и не стал утруждать себя переоформлением иномарки.

Лихача доставили в полицию. В отделе выяснилось, что сразу после дрифта он разбил свою «ласточку», попав в ДТП. Иномарку изъяли и передали на экспертизу.

На гонщика составили сразу ряд административных протоколов. Дело передадут в суд. Полиция будет настаивать на лишении его водительских прав.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Большевиков Mercedes влетел в щит.

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