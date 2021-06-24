В Московском районе 72-летняя женщина отдала мошенникам более 7 млн рублей

О банковских мошенниках не устают напоминать в полиции, СМИ, городских инстанциях, однако они по-прежнему ежедневно находят новых жертв. Фото: pixabay.com

О банковских мошенниках не устают напоминать в полиции, СМИ, городских инстанциях, однако они по-прежнему ежедневно находят новых жертв. Фото: pixabay.com

В Северной столице в Московском районе города пенсионерка перевела банковским мошенникам 7 млн 170 тыс. рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в Московском районе Петербурга 22 июня в 19:00 в полицию обратилась 72-летняя женщина, проживающая а улице Решетникова.

Пенсионерка рассказала, что в период с 9 июня по 15 июня ей звонили неизвестные. На том конце провода представлялись сотрудниками Центрального банка.

Мошенники заявляли, что деньги пенсионерки нужно срочно «спасать».

Кроме уже имеющихся денег пенсионерки сказали, что необходимо взять кредит и перевести их на указанные счета.

Таким образом общая сумма материального ущерба составила более 7 млн 170 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилая петербурженка перевела на «безопасный счет» 2 млн 340 тыс. рублей.