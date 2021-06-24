Смертельно опасная жара: в Петербурге и Ленобласти за сутки больше десятка утопленников

Аномально жаркая погода заставляет жителей Петербурга и Ленобласти перебираться поближе к водоемам. Вот только купания, к сожалению, стали все чаще заканчиваться несчастными случаями: только за последние сутки в полицию поступило больше десяти подобных заявлений.

Так, около 9 часов вечера 23 июня в отдел полиции Выборгского района обратился 34-летний мужчина, который приехал на рыбалку в Рощино и неподалеку от Рощинской ГЭС заметил труп незнакомца. Тело лежало на ветках, спиной вверх.

В тот же день около трех часов дня в УМВД России по Гатчинскому району Ленобласти поступила информация о том, что в пруду на Гамболовском проезде утонул 25-летний гражданин Республики Таджикистан. Как рассказал заявитель, молодой человек вместе с другом отправился купаться, при этом не умея плавать. Он окунулся в воду, но выбраться ему, к сожалению, не удалось.

А в парке Интернационалистов в Купчино, напротив одного из домов по Пражской улице прохожая заметила труп неизвестного мужчины, лет 30 на вид. Погибший лежал в одних трусах и по внешнему виду женщина решила, что это утопленник. Правоохранители, прибывшие к месту происшествия, не обнаружили на теле внешних признаков насильственной смерти.

Около двух часов дня в городе Кировск Ленобласти также был найден мужчина, 43 лет. Труп пролежал у воды почти сутки — полиция выяснила, что погибший утонул вечером 22 июня.

Ранним утром среды на Суздальском озере в Выборгском районе Петербурга к спасателям обратились несколько человек, которые объяснили, что не могут найти своего 29-летнего товарища, уроженца Чеченской республики, который решил искупаться, но так и не выплыл. Сотрудники МЧС смогли отыскать мужчину, но, к несчастью, было уже поздно — из воды вытащили бездыханное тело.

А вечером 22 июня на городском пирсе в Сосновом Бору утонул 59-летний местный житель. Оказалось, что за день до происшествия он познакомился у магазина с мужчиной, вместе с которым решил разделить алкоголь. Проведя ночь у нового приятеля за распитием спиртного, около 5 утра оба решили отправиться на Финский залив.

Один из них успешно окунулся в воду и вернулся на берег, а вот второго, спустя примерно 10 минут после того, как он зашел в воду, привезли к берегу двое мужчин на лодке — уже без признаков жизни.

Напомним, что при купании в любом водоеме следует быть предельно осторожным: не отплывать далеко от берега и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения или при плохом самочувствии.