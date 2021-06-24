Кремль считает инцидент с британским эсминцем сознательной провокацией

Кремль сожалеет об инциденте с британским эсминцем в Черном море, расценивает это как сознательную провокацию.

Кремль считает действия иностранного эсминца недопустимыми и несоответствующими международному праву, отмечает Песков. Он также сказал, что Россия будет занимать жесткую позицию, если кто-то в дальнейшем попытается устроить подобную провокацию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американский эсминец «Лабун» отправился в Черное море для проведения операций. Об этом пишет флот США в своем Twitter. Задания эсминца обеспечить безопасность в регионе. Военно-морские силы США «регулярно работают» с союзниками по НАТО здесь. Государства альянса регулярно проводят операции у границ России. Так, в весной проходили учения другого судна.