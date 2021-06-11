Ракетный эсминец США Laboon направился в Черное море

Американский эсминец «Лабун» отправился в Черное море для проведения операций.

Об этом пишет флот США в своем Twitter. Задания эсминца обеспечить безопасность в регионе. Военно-морские силы США «регулярно работают» с союзниками по НАТО в этом море.

Государства альянса регулярно проводят операции у границ РФ. Так, в весной проходили учения другого судна, в которых приняли участие около 30 тысяч военных НАТО.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США выявили общий признак у совершивших массовый расстрел людей. Ученые Стэнфордского университета провели первое исследование медицинских данных фигурантов дел о массовых убийствах в США и выяснили, что большинство преступников имели психические расстройства. Ученые отобрали 115 человек, которые устроили массовую бойню у в Штатах с 1982 по 2019 год.