В США выявили общий признак у совершивших массовый расстрел людей

Так большинство преступников имели заболевания головного мозга, которые привели их к психиатрическим расстройствам. Фото: Pixabay

Так большинство преступников имели заболевания головного мозга, которые привели их к психиатрическим расстройствам. Фото: Pixabay

Ученые Стэнфордского университета провели первое исследование медицинских данных фигурантов дел о массовых убийствах в США и выяснили, что большинство преступников имели психические расстройства.

Ученые отобрали 115 человек, которые устроили массовую бойню у в Штатах с 1982 по 2019 год, сообщает Journal of Clinical Psychopharmacology. В большинстве случаев злоумышленник умер или во время, или вскоре после преступления. Из всей выборки остались 35 случаев, когда нападавший выжил и предстал перед судом. Ученые опросили судебных психиатров, которые обследовали этих 35 злоумышленников уже после преступления. Это позволило составить психологический портрет стрелков.

Так большинство преступников имели заболевания головного мозга, которые привели их к психиатрическим расстройствам. У 18 человек была шизофрения, у 10 — другие диагнозы, включая биполярное расстройство, некоторые резвившиеся на фоне употребления наркотиков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что США закупят 500 млн доз вакцины от коронавируса для передачи другим странам.