США закупят 500 млн доз вакцины от коронавируса для передачи другим странам

США закупят 500 млн доз вакцины от коронавируса для передачи другим странам
В числе первых вакцину отправят в страны Южной и Центральной Америки Бразилию, Азии и Африки. Фото: pixabay

Соединенные Штаты закупят 500 млн доз вакцины от коронавируса от компании Pfizer, а после передадут препарат почти ста бедным странам.

Как сообщает The Wall Street Journal, переговоры по закупке вакцины для стран с низким уровнем дохода продолжались около месяца. Приобретенные дозы передадут в 92 страны. Поставки начнутся в августе этого года.

В числе первых вакцину отправят в страны Южной и Центральной Америки Бразилию, Аргентину, Перу, Эквадор, Гватемалу, а также в страны Азии и Африки. Около 6 млн доз препарата передадут Мексике, Канаде, Южной Корее, сектору Газа, а также сотрудникам ООН, которые напрямую работают с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что десятки тысяч иностранцев готовы приехать в Россию для вакцинации.

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