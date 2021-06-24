Скончалась петербургская актриса Инна Волгина

Скончалась петербургская актриса Инна Волгина
Инна Волгина скончалась в Петербурге. Фото: театр им. Миронова

В Петербурге умерла актриса театра имени Андрея Миронова Инна Волгина. Она ушла из жизни минувшей ночью на 54-м году жизни.

О смерти Инны Волгиной сообщили в пресс-службе городского театра, где артистка работала больше 15 лет. Руководство культурного учреждения выразило соболезнования родным и близким актрисы.

В театре рассказали, что Волгина была продолжательницей настоящей ленинградско-петербургской актерской династии. Она была жадной до работы и всегда чувствовала сок жизни.

«Актриса-молния. Друг. Светлая память. Но понимания и принятия этого ухода сейчас нет», — говорится в сообщении театра.

Она была любимой партнершей Рудольфа Давыдовича Фурманова, который также скончался в апреле. За свою актерскую карьеру Волгина сыграла сотни ролей — от Люськи в «Беге» до Апполинарии в «Красавце-мужчине».

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