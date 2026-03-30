Песков подтвердил выступление Путина на ПМЭФ в 2026 году

Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент выступит на ПМЭФ с содержательной речью.

Напомним, что ПМЭФ в 2026 году пройдет с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Мероприятие посвятят трансформации глобальной экономики под влиянием технологических изменений. Страной-гостем ПМЭФ станет Саудовская Аравия.