В Соцфонде рассказали о контроле за автоматическим перерасчетом пенсий

В России пенсии пересчитывают автоматически, если появляются выгодные варианты учета стажа или заработка. Обращаться с заявлением пенсионеру не требуется. Сотрудники Соцфонда сами запрашивают документы и проводят перерасчет.

В стране действует многоуровневая система контроля, которая не допускает массовых ошибок при назначении выплат. Каждое обращение проверяется на всех уровнях, а именно от клиентских служб до контрольно-ревизионных подразделений. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда России.

Особенно тщательно в фонде проверяют периоды работы до 2002 года, так как данные за это время могли частично не сохраниться. С 2019 по 2025 год специалисты изучили больше 40 миллионов выплатных дел, а свыше 1,2 миллиона человек помогли подтвердить свой стаж. В текущем году планируют дополнительно проверить еще 1,6 миллиона пенсионных выплат.