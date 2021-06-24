Финляндия объяснила непродление виз из-за коронавируса

Об этом сообщает «Фонтанка». Так Финляндия решила не продлевать визы. Причиной тому — нестабильная ковидситуация. Дату первой поездки по визе еще не определена. При этом в будущем, при стабилизации ситуации с COVID-19 Финляндия намерена выдать много долгосрочных виз, в том числе и на пять лет.

Генеральный консул Финляндии Саннамaариа Ванамо рассказала, почему в Суоми не будут продлевать визы из-за пандемии.

Заявление на визу можно подавать за полгода до поездки, но не известно, когда откроют границы. В Генеральном консульстве сообщили, что в этом году россиянам выдали 2 500 виз.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об угрозе «инфодемии» в условиях COVID-19. В условиях пандемии COVID-19 появилась угроза «инфодемии», когда россиян вводят в заблуждение ложными данными о заболеваниях.