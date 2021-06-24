Попова заявила об угрозе «инфодемии» в условиях COVID-19

Попова заявила об угрозе «инфодемии» в условиях COVID-19
Дезинформация вводит жителей России в заблуждение. Фото: kremlin.ru

В условиях пандемии COVID-19 появилась угроза «инфодемии», когда россиян вводят в заблуждение ложными данными о заболеваниях.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает «Российская газета».

Так сейчас врачи научились управлять процессом эпидемии, но дезинформация вводит жителей России в заблуждение.

Попова уверена, что «инфодемия» мешает борьбе с COVID-19 во многих государствах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что работодатели в Москве обязаны отстранить отказавшихся от вакцинации сотрудников. Работодатель должен отстранить работника, отказавшегося привиться от COVID-19 при отсутствии медицинских противопоказаний. Россияне, отнесенные к категориям граждан, подлежащим обязательной прививке, могут отказаться от вакцинации, но в тогда они должны быть отстранены от работы на период эпиднеблагополучия.

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