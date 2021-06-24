В Петербурге вынесли приговор «черному риелтору», который похитил у 8 стариков квартиры на 26 млн рублей

В четверг, 24 июня, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор «черному риелтору» Павлу Минаеву, который признан виновным в совершении восьми преступлений по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, с 1 июня по 28 августа 2009 года Минаев, будучи опытным работником сферы недвижимости и имея определённые связи среди сотрудников госучреждений, разработал преступную схему, которая приносила ему систематический доход и не требовала больших усилий.

Преступник обманным путем получал у одиноких и престарелых граждан права на квартиры. Злоумышленник выбирал пожилых и слабых здоровьем людей, склонных доверять незнакомцам, которые представляются сотрудниками социальных служб или других бюджетных организаций.

Вместе с соучастниками Минаев уговаривал стариков переезжать в «Дом ветеранов войны и труда №1», рекламируя отличные условия проживания и привозя пенсионеров «на экскурсию». В обмен на жизнь в столь райских условиях «черные риелторы» просили передать жилплощадь якобы государству. Затем мошенники подделывали акты купли-продажи квартир, где указывали, что бывшие собственники получили полную сумму за недвижимость до момента подписания договора. После оставалось лишь заверить документы подписью доверчивых стариков.

В итоге преступной схемы Минаев и его соучастники продавали полученные обманом квартиры, распределяя доход между собой. Таким образом аферисты обманули восемь человек, выручив 26,5 миллионов рублей.

Глава преступной группировки полностью признал вину и согласился сотрудничать со следствием, а также частично возместил пострадавшим нанесенный моральный и материальный ущерб. На сегодняшнем заседании обвинение настаивало на 7 годах условно с 5 годами испытательного срока, а защита просила снисхождения и наказания, не связанного с реальным лишением свободы.

Минаев в итоге получил 4 года условного срока с испытательным сроком 4,5 года. Кроме того, суд взыскал в пользу двух потерпевших 2 млн 52 тысячи и 2 млн 684 тысяч рублей. В остальной части, сообщает объединенная пресс-служба городских судов, иски переданы на рассмотрение в рамках гражданского судопроизводства.