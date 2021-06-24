Пес Лео предсказывает исходы матчей на Евро-2020

Пес стал предсказывать исходы матчей на чемпионате мира по футболу три года назад. Фото: скрин сюжета телеканала "Санкт-Петербург"

Пес стал предсказывать исходы матчей на чемпионате мира по футболу три года назад. Фото: скрин сюжета телеканала "Санкт-Петербург"

Пятилетний хаски Лео предсказывает исходы матчей на Евро-2020. В 80% случаев оракул угадывает верно.

Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Пес стал предсказывать исходы матчей на чемпионате мира по футболу три года назад. Свое первое предсказание он сделал перед 19 тысячами зрителей. Это было очень неожиданно.

Сейчас Лео предсказывает исходы матчей на Евро-2020. Так, перед матчем Португалии и Германии собака выбрала Португалию. Но он ошибся. Тогда со счетом 4:2 выиграла Германия.

Собака с детства знает многие команды и любит внимание. Основная работа Лео — волонтерство.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около 80 болельщиков сборной Финляндии, посетивших матчи Евро-2020 в городе на Неве, сдали положительные тесты на коронавирус. Это выяснилось на границе, когда финны возвращались домой.