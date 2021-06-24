Под поездом на «Обводном канале» оказалась женщина: она умерла, а пассажиров пришлось эвакуировать

Днем 24 июня на станции «Обводный канал» фиолетовой ветки петербургского метро движение поездов было остановлено из-за падения пассажира на рельсы.

По информации пресс-службы метрополитена Северной столицы, инцидент произошел в 13:18. В течение десяти минут поезда курсировали только между станциями «Шушары» и «Волковская», а также между «Садовой» и «Комендантским проспектом». Уже в 13:29 движение на линии было полностью восстановлено.

Как выяснилось, на рельсах оказалась женщина. К сожалению, избежать наезда не удалось, и полученные травмы оказались для пассажирки смертельными. Невольными свидетелями трагедии стали находящиеся в поезде люди. Как рассказывают участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», работники подземки эвакуировали их из вагонов через торцевые двери, поскольку состав наполовину оставался в тоннеле после экстренного торможения.

О личности погибшей, причинах и обстоятельствах происшествия пока ничего неизвестно. Комментаторы предполагают, что женщина могла упасть на рельсы из-за резкого ухудшения самочувствия вследствие жаркой погоды. Некоторые возмущаются отсутствием ограждений на станциях: «Ограждения надо делать. Как во всех странах. А у нас все экономят», — пишут интернет-пользователи.

Напомним, что недавно эвакуировать пассажиров пришлось из поезда на синей ветке — он встал между «Парнасом» и «Проспектом Просвещения». К счастью, в этой ситуации причиной остановки техническая неполадка — пробой кабеля в фидерной зоне. Тем не менее, петербуржцам пришлось около двух часов провести в душных вагонах, ожидая спасения.