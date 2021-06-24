Под поездом на «Обводном канале» оказалась женщина: она умерла, а пассажиров пришлось эвакуировать

Под поездом на &#171;Обводном канале&#187; оказалась женщина: она умерла, а пассажиров пришлось эвакуировать
Пассажиров эвакуировали через торцевые двери вагонов. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Днем 24 июня на станции «Обводный канал» фиолетовой ветки петербургского метро движение поездов было остановлено из-за падения пассажира на рельсы.

По информации пресс-службы метрополитена Северной столицы, инцидент произошел в 13:18. В течение десяти минут поезда курсировали только между станциями «Шушары» и «Волковская», а также между «Садовой» и «Комендантским проспектом». Уже в 13:29 движение на линии было полностью восстановлено.

Как выяснилось, на рельсах оказалась женщина. К сожалению, избежать наезда не удалось, и полученные травмы оказались для пассажирки смертельными. Невольными свидетелями трагедии стали находящиеся в поезде люди. Как рассказывают участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», работники подземки эвакуировали их из вагонов через торцевые двери, поскольку состав наполовину оставался в тоннеле после экстренного торможения.

О личности погибшей, причинах и обстоятельствах происшествия пока ничего неизвестно. Комментаторы предполагают, что женщина могла упасть на рельсы из-за резкого ухудшения самочувствия вследствие жаркой погоды. Некоторые возмущаются отсутствием ограждений на станциях: «Ограждения надо делать. Как во всех странах. А у нас все экономят», — пишут интернет-пользователи.

Напомним, что недавно эвакуировать пассажиров пришлось из поезда на синей ветке — он встал между «Парнасом» и «Проспектом Просвещения». К счастью, в этой ситуации причиной остановки техническая неполадка — пробой кабеля в фидерной зоне. Тем не менее, петербуржцам пришлось около двух часов провести в душных вагонах, ожидая спасения.

метро новости СПб обводный канал падение на пути падение на рельсы


 

Новости партнеров
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Роснефть» начала заправлять авиатопливо в аэропорту Нюрнберга
Глава СВР заявил, что точная дата нападения Германии на СССР была известна ...
В Канаде обнаружили сотни безымянных могил у бывшей школы для индейцев
Под поездом на «Обводном канале» оказалась женщина: она умерла, а ...
Туроператор Mouzenidis Travel приостановил работу с клиентами
Житель Великобритании сдал 42 положительных теста на коронавирус за год
В Петербурге вынесли приговор «черному риелтору», который похитил ...
Пес Лео предсказывает исходы матчей на Евро-2020