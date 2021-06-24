В Калининском районе хотят установить памятник курьеру

В своём видеообращении двукратный Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отметил, что во время пандемии COVID-19 доставщики стали настоящими героями. Фото: pixabay.com

В своём видеообращении двукратный Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отметил, что во время пандемии COVID-19 доставщики стали настоящими героями. Фото: pixabay.com

В Калининском районе Северной столицы может появиться памятник доставщику.

Такую идею «ВКонтакте» предложил директор Спортивной школы №3, Двукратный Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Установить памятник курьеру хотят на улице Верности. На своей странице «ВКонтакте» он начал принимать предложения по поводу нового проекта.

В своём видеообращении Васильев отметил, что во время пандемии COVID-19 доставщики стали настоящими героями. Они доставляли не только еду, но и лекарства, если кто-то заболел.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заметили курьера на моноколесе, рассекавшего по проезжей части. Небезопасное движение доставщика еды на моноколесе наблюдали сегодня утром в Северной столице. Молодой человек смело передвигался прямо по проезжей части.