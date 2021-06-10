В Петербурге заметили курьера на моноколесе, рассекавшего по проезжей части

Доставщик «Яндекс.Еды» наравне с машинами мчал на моноколесе по путепроводу на проспекте Культуры от КАД. Фото: скрин из телеграм-канала «Мегаполис»

Доставщик «Яндекс.Еды» наравне с машинами мчал на моноколесе по путепроводу на проспекте Культуры от КАД. Фото: скрин из телеграм-канала «Мегаполис»

Небезопасное движение доставщика еды на моноколесе наблюдали сегодня утром в Северной столице. Молодой человек смело передвигался прямо по проезжей части.

Об этом стало известно из телеграм-канала «Мегаполис». Доставщик «Яндекс. Еды» наравне с машинами мчал на моноколесе по путепроводу на проспекте Культуры от КАД. Так он обогнал автобус. Это произошло при скорости 60 км/ч.

Мужчина прежде чем повернуть, показал свой маневр жестом. Видно и то, что на доставщике нет специального шлема.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автоледи не захотела пропускать трамвай на Гаванской улице. В Петербурге в Василеостровском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого общественный транспорт «встал». Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».