Автоледи не захотела пропускать трамвай на Гаванской улице

Девушка не пропустила трамвай на Гаванской улице. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Девушка не пропустила трамвай на Гаванской улице. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Василеостровском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого общественный транспорт «встал». Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Так, в Василеостровском районе Северной столицы на повороте с Малого проспекта В. О. на Гаванскую улицу автоледи не стала пропускать трамвай.

На кадрах, опубликованных очевидцем происходящего, заметна девушка, которая была участником аварии. Она стоит рядом с машиной, вероятно, она не получила травм при столкновении.

Таким образом, легковой автомобиль «Ниссан Жук» въехал в трамвай. Отмечается, что дорожное происшествие случилось прямо на пешеходном переходе.

ДТП может осложнить движение на данной улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Шушарах автобус врезался в столб. Очевидцы предполагают, что водителю стало плохо.