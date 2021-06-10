Автоледи не захотела пропускать трамвай на Гаванской улице

Автоледи не захотела пропускать трамвай на Гаванской улице
Девушка не пропустила трамвай на Гаванской улице. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Василеостровском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого общественный транспорт «встал». Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Так, в Василеостровском районе Северной столицы на повороте с Малого проспекта В. О. на Гаванскую улицу автоледи не стала пропускать трамвай.

На кадрах, опубликованных очевидцем происходящего, заметна девушка, которая была участником аварии. Она стоит рядом с машиной, вероятно, она не получила травм при столкновении.

Таким образом, легковой автомобиль «Ниссан Жук» въехал в трамвай. Отмечается, что дорожное происшествие случилось прямо на пешеходном переходе.

ДТП может осложнить движение на данной улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Шушарах автобус врезался в столб. Очевидцы предполагают, что водителю стало плохо.

гаванская улица дтп новости СПб происшествие


 

Новости партнеров
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин: пандемия еще не преодолена, но экономика России восстанавливается
В Петербурге зафиксировано 859 новых случаев коронавируса
На Комендантском мошенники уговорили 74-летнюю пенсионерку отдать им ...
В России за сутки коронавирус подхватили 11 699 человек
В Петербург привезли понтоны для «Алых парусов»
Автоледи не захотела пропускать трамвай на Гаванской улице
Автомобилист сбил мексиканца на электросамокате на Измайловском
Пошел трещинами: жители дома на 13-й линии В.О. жалуются на стройку рядом и ...