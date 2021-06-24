В США после вакцинации зафиксировано почти 500 случаев миокардита

В США после вакцинации зафиксировано почти 500 случаев миокардита
Отмечается, что миокардит чаще наблюдается у детей и молодых. Фото: sputnikvaccine.com

В США зафиксировали около полутысячи случаев миокардита после вакцины от COVID-19 компании Moderna.

Об этом сообщает «Российская газета». Однако польза вакцины по-прежнему превышает существующие риски. Отмечается, что миокардит чаще наблюдается у детей и молодых. В США поступило около 500 сообщений о миокардите у взрослых и перикардите у молодежи на 27 миллионов доз.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Bloomberg узнал об удалении сведений о первом варианте коронавируса из базы США. Информацию о генетическом коде китайского штамма, который начал распространяться в зимой 2019 г. в Ухане, убрали из баз США в начале лета 2020 г. по просьбе китайских ученых, которые до этого предоставили эти сведения. Информация о геноме поступила в Национальный институт здравоохранения США весной 2020 г.

дети миокардит молодежь перикардит США


 

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