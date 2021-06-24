В Британии выявлен рекордный показатель заражений ковидом второй день подряд

Второй день подряд число новых заболевших вирусом больше 16 тысяч человек. Фото: https://pixabay.com/

Второй день подряд число новых заболевших вирусом больше 16 тысяч человек. Фото: https://pixabay.com/

В Британии отмечают рекордные показатели заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает «Российская газета». Так из-за распространившегося в Британии индийского штамма самые высокие показатели за последние полгода.

Второй день подряд число новых заболевших вирусом больше 16 тысяч человек. За последние сутки их 16,7 тысяч. При этом умерли 21 человек.

На данный момент полную вакцинацию в государстве прошли более 31 миллиона человек. Как известно, в Британии прививают от COVID-19 AstraZeneca, BioNTech и Pfizer.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Великобритании сдал 42 положительных теста на COVID-19 за год. Британские врачи зафиксировали самое продолжительное течение COVID-19: пожилой британец проболел инфекцией более 300 дней. 72-летний Дэвид Смит заразился COVID-19 еще в весной 2020 года.