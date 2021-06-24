После гибели двухлетнего ребенка в Мурино возбуждено уголовное дело

После гибели двухлетнего ребенка в Мурино возбуждено уголовное дело
Проводится проверка Фото : Следственный Комитет РФ

Во Всеволожском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту падения из окна двухлетнего ребенка.

В четверг, 24 июня, возле дома № 12 по Воронцовскому бульвару в Мурино обнаружили тело малолетнего ребенка, выпавшего из окна на шестом этаже, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили в ведомстве.

Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 17-летняя девушка выпала из окна второго этажа в Центральном районе. Медработники поставили девушке диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана теменной затылочной области.

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