Водитель BMW повис на заграждении на Московском шоссе

Водитель BMW повис на заграждении на Московском шоссе
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В четверг, 24 июня, на Московском шоссе BMW попал в ДТП.

Водитель иномарки наехал на заграждение на Московском шоссе. В Сети появились снимки с места происшествия. Очевидцы сообщают о пробке в сторону Славянки.

«Водитель BMW нашёл подходящее место для завершения рабочего дня. Московское шоссе у въезда в Ленсоветовский. До встречки не долетел. Очередь в сторону Славянки», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке Расстанной улицы и Лиговского проспекта в Петербурге произошло ДТП с участием автобуса и легковушки. Авария остановила движение трамваев.

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