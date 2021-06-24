СК возбудил уголовное дело после крушения Ми-8 под Гатчиной

СК возбудил уголовное дело после крушения Ми-8 под Гатчиной
На опубликованных кадрах виден столб чёрного дыма. Фото: vk.com/spb_today

СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета Ми-8 в Ленинградской области. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил полетов.

Напомним, вечером 24 июня произошло крушение вертолета Ми-8 Росгвардии. Вертолет разбился в Гатчинском районе Ленинградской области. По предварительным данным, погибли трое военнослужащих.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2 при выполнении авиационно-химических работ. В результате жесткой посадки погиб один человек.

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