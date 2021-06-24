Беглов намерен повторно привиться от коронавируса

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что намерен на следующей неделе привиться повторно от ковида.
Он призвал петербуржцев активнее вакцинироваться для формирования коллективного иммунитета. По словам Беглова, в последние дни, число вакцинированных в городе выросло на 10%.
Напомним, губернатор Северной столицы Александр Беглов 22 марта привился вторым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции. Первый этап вакцинации глава Санкт-Петербурга прошел 1 марта. Губернатор посоветовал следовать его примеру и не отказываться от прививки.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в чем разница между антителами, полученными с помощью прививки или сформировавшимися естественным образом после перенесённой болезни.