Беглов намерен повторно привиться от коронавируса

Беглов намерен повторно привиться от коронавируса
Беглов сделал прививку от коронавируса. Фото: ВКонтакте/ Александр Беглов

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что намерен на следующей неделе привиться повторно от ковида.

Он призвал петербуржцев активнее вакцинироваться для формирования коллективного иммунитета. По словам Беглова, в последние дни, число вакцинированных в городе выросло на 10%.

Напомним, губернатор Северной столицы Александр Беглов 22 марта привился вторым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции. Первый этап вакцинации глава Санкт-Петербурга прошел 1 марта. Губернатор посоветовал следовать его примеру и не отказываться от прививки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в чем разница между антителами, полученными с помощью прививки или сформировавшимися естественным образом после перенесённой болезни.

Александр Беглов коронавирус прививка


 

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