Пожар на Академика Байкова унес жизнь одного человека

Поздним вечером 24 июня в Калининском районе Петербурга спасатели тушили пожар.

Возгорание произошло в трёхкомнатной квартире на улице Академика Байкова, д. 11, корп.3. в результате происшествия погибла пожилая женщина, а также пострадала ее внучка.

«Пожар на Байкова в доме 11к3. Сгорела квартира на втором этаже. Задохнулась бабушка. Внучка в карете скорой помощи», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Сообщение о возгорании поступило в 23:44. В комнате и коридоре выгорела обстановка на общей площади 20 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось в 00:45.

В ликвидации пожара участвовали пять единиц техники и 22 человека личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Невском районе города произошло чрезвычайное происшествие — пожар. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».