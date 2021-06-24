Инвестор «Северного потока – 2» прокомментировал заявление США о «грязном газе»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Председатель правления сотрудничающей с Газпромом немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен прокомментировал заявления министерства энергетики США о том, что российский газ «самый грязный в мире».

Он отметил, что российский газ «очень качественный» и является «очень надежный источник энергии для Европы», сообщает РБК.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.