Губернатор Петербурга призвал к «нулевой толерантности» к непривитым

Губернатор Петербурга Александр Беглов раскритиковал тех, кто не хочет прививаться от ковида.

«Вы знаете, мы должны относиться к таким людям с нулевой толерантностью, потому что это не только вред для себя, для своих близких, окружающих, это еще и нагрузка на здравоохранение», — заявил он в эфире телеканала «78».

С начала пандемии в Петербурге зафиксирован 461701 случай заражения COVID-19. Скончались 15695 человек, в том числе 99 — за последние сутки. Выздоровело 434811 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге временно остановили запись на вакцинацию от коронавируса препаратом «Ковивак». Оставшегося количества препаратов достаточно, чтобы привить тех, кто успел встать в очередь.