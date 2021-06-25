Губернатор Петербурга призвал к «нулевой толерантности» к непривитым

Губернатор Петербурга призвал к «нулевой толерантности» к непривитым
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Губернатор Петербурга Александр Беглов раскритиковал тех, кто не хочет прививаться от ковида.

«Вы знаете, мы должны относиться к таким людям с нулевой толерантностью, потому что это не только вред для себя, для своих близких, окружающих, это еще и нагрузка на здравоохранение», — заявил он в эфире телеканала «78».

С начала пандемии в Петербурге зафиксирован 461701 случай заражения COVID-19. Скончались 15695 человек, в том числе 99 — за последние сутки. Выздоровело 434811 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге временно остановили запись на вакцинацию от коронавируса препаратом «Ковивак». Оставшегося количества препаратов достаточно, чтобы привить тех, кто успел встать в очередь.

Александр Беглов вакцина ковид коронавирус


 

Новости партнеров
УЕФА предложил России отменить оставшиеся матчи ЕВРО-2020 из-за коронавируса
УЕФА предложил России отменить оставшиеся матчи ЕВРО-2020 из-за коронавируса
Пострадавший от аттракциона сотрудник
Пострадавший от аттракциона сотрудник "Диво-острова" скончался в больнице
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Петербуржцам рассказали про новые квитанции
Петербуржцам рассказали про новые квитанции
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Крыму опрокинулся микроавтобус с детьми
В ВОЗ заявили, что штамм «дельта» вдвое заразнее изначального ...
В Доминикане заявили о готовности закупить вакцину «Спутник V» от ...
Губернатор Петербурга призвал к «нулевой толерантности» к непривитым
Инвестор «Северного потока – 2» прокомментировал заявление США о «грязном газе»
Пешеход попал под колеса машины на Народной улице
Пожар на Академика Байкова унес жизнь одного человека
Мусоровоз уронил кузов на Полевой Сабировской