Двухлетний ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа на проспекте Славы

Двухлетний ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа на проспекте Славы
Ребенка госпитализировали. Фото: Baltphoto/Елена_Яковлева

Во Фрунзенском районе Петербурга двухлетний мальчик выпал из окна. Ребенка госпитализировали.

Инцидент произошел в четверг, 25 июня, в одном из жилых домов на проспекте Стачек. Малыш остался без присмотра родителей, когда произошел несчастный случай.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД по городу и Ленобласти, мальчик вывалился с четвертого этажа и упал на козырек. В состоянии средней степени тяжести ребенка госпитализировали.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Волховском районе 3-летний ребенок выпал из окна. В результате падения ребенок получил травмы.

госпитализация ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти падение из окна


 

Новости партнеров
Кому нельзя делать прививку от коронавируса: список противопоказаний
Кому нельзя делать прививку от коронавируса: список противопоказаний
УЕФА предложил России отменить оставшиеся матчи ЕВРО-2020 из-за коронавируса
УЕФА предложил России отменить оставшиеся матчи ЕВРО-2020 из-за коронавируса
Принудительная вакцинация работников петербургских компаний откладывается
Принудительная вакцинация работников петербургских компаний откладывается
Депутат Цивилев потерял 3-месячного сына, родившегося на волне пандемии COVID-19
Депутат Цивилев потерял 3-месячного сына, родившегося на волне пандемии COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В центре Гамалеи оценили опасность индийского вируса Нипах
Две заключенные погибли в канализационном колодце в Ивановской области
Скончался актер и театральный деятель Игорь Сиренко
На курортах Кубани подскочил спрос на аренду жилья из-за новых ограничений ...
В Мурино вооруженный насильник напал на девушку в лифте
В аварии под Тосно пострадали двое детей и взрослый
Треть россиян не могут позволить себе даже недельный отпуск
На Выборгской набережной иномарка съехала с дороги. Проезд затруднен