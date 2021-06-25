Двухлетний ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа на проспекте Славы

Во Фрунзенском районе Петербурга двухлетний мальчик выпал из окна. Ребенка госпитализировали.

Инцидент произошел в четверг, 25 июня, в одном из жилых домов на проспекте Стачек. Малыш остался без присмотра родителей, когда произошел несчастный случай.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД по городу и Ленобласти, мальчик вывалился с четвертого этажа и упал на козырек. В состоянии средней степени тяжести ребенка госпитализировали.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Волховском районе 3-летний ребенок выпал из окна. В результате падения ребенок получил травмы.