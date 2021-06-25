Петербуржец получил пять лет строгого режима за кражу телефона и 1,5 тыс. рублей

Суд назначил наказание петербуржцу в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Фото: pixabay

Суд назначил наказание петербуржцу в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Фото: pixabay

В Петербурге Невский районный суд огласил приговор в отношении Ивана Демчука, которого признали виновным по статье «Разбой».

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Суд определил, что в прошлом году 27 сентября Демчук на Товарищеском проспекте дома 8 в парадной напал на женщину сзади, чтобы обокрасть.

Виновный ударил потерпевшую стеклянной бутылкой по голове. Женщина упала и продолжала удерживать сумку. Однако Демчук вырвал «добычу». В сумке находились 1,5 тыс. рублей и телефон. В общей сложности ущерб составил 6,5 тыс.рублей.

Затем виновный скрылся места происшествия.

Отмечается, что Демчук вину не признал и показал, что на потерпевшую он не нападал.

Суд установил, что виновный ранее уже был судим, в том числе, за тяжкое корыстное преступление и отбывал наказание в виде лишения свободы реально. Также он имеет на иждивении двух детей, работает, на учетах не состоит, имеет ряд тяжких заболеваний.

В связи с этим мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии строгого режима.

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